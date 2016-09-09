Поиск кратчайшего пути С++

Добрый день! Есть камера на arm5 linux, Xiaomi Smart Yi. Платформа hi3518, sensor OmniVision OV9712. Есть SDK, с примерами. https://cloud.mail.ru/public/ETKQ/gSigGeTYK Нам нужно скомпилить бинарник, который снимает фото с сенсора. Удаленный telnet/ssh для доступа к камере и тестам предоставим. В ...