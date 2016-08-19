Программирование VBA и создание макросов в Eхel

Нужно из файла для каждой группы взять все фразы, относящие к одной группе, подставить их в форму для текста здесь - [url=http://advego.ru/text/seo/]http://advego.ru/text/seo/[/url] Нажать проверить и спарсить все слова из пункта "СЛОВА", таким образом, чтобы они получились ...