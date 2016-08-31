Здравствуйте. Нужна программа или так называемый бот для работы с предложениями на сайте (https://market.csgo.com/) используя готовое API (https://market.csgo.com/botinfo/) или если удобнее сделать самому. Нужен человек который работал с Steam и возможно с данным сайтом, а так ...
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Требуется написание консольной программы, выполняющей несколько действий в другой программе в операционной системе windows . За подробностями пишите в личку.
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