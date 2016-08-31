Программа для работы с предложениями на сайте

Здравствуйте. Нужна программа или так называемый бот для работы с предложениями на сайте (https://market.csgo.com/) используя готовое API (https://market.csgo.com/botinfo/) или если удобнее сделать самому.

Нужен человек который работал с Steam и возможно с данным сайтом, а так же знающий что такое инвентарь, steam, cs go.

Необходимо обсудить работу с человеком лично, чтобы объяснить подробнее что я хочу от программы, и узнать возможна та или иная схема ее работы. Пишите здесь, цену за выполненную работу предлагаю так же обсудить по итогам беседы лично в зависимости от объема работы и сроков выполнения.

Спасибо за внимание!