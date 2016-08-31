Имеется демон написанный на языке Python. Работает на одно-ядерном VPS. Задача демона - парсинг в реальном времени лог файла, обработка и запись информации в базу (PostgreSQL). Необходимо увеличить скорость обработки лога, путем оптимизации кода. Возможно ...
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Мне нужно программа для обыгрывание казино, нужно копия программы-spryt-5.5 чтобы вычислять последовательность игры в рулетку! Высылаю вам ссылку их официального сайта-spryt-5.5 http://spryt-5.clan.su/ зайдите на их официальный сайт, там есть видео с программой spryt-5.5 как обыгрывает казино через вычислительный сервер.
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