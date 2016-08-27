Добрый день!

Требуется разработать браузер с VPN, в котором можно было бы задавать сторонние ip (с выборкой по стране), dns (подбирается под выбранный ip страны), юзер-агенты, язык и еще ряд параметров в ручную, а также должен быть рандомный режим - т.е. при каждом новом запуске должны обновляться выше перечисленные параметры.

Также должна быть реализована возможность сохранять определенные сессии в профили. При закрытии браузера должна автоматически обнуляться всю историю. Если пользователь сохранил сессию в профиль, то выбирая этот профиль, подставляются все сохраненные данные и сессия продолжается.

В заявках прошу указывать желаемую стоимость.

Наличие опыта в решении подобных задач будет вашим преимуществом.