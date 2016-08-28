Эффективность продаж по партиям в USD

В торговле 10.3 нужно создать отчет в котором будет отображаться стоимость товаров , количество , себестоимость (Стоимость/Количество ) а так же цена которая будет браться из справочника типы цен номенклатуры, и эффективность (%) (Цена(Из типов цен)/Себестоимость(Стоимость товаров/Количество)*100-100)

Стоимость и Себестоимость будет в USD по курсу на дату операции

Цена будет в USD по курсу на сегодня

Отчет сделать единым запросом через УниверсальныйОтчет.

З.Ы. Расчет Себестоимости делать как СтоимостьКонечныйОстаток/КоличествоКонечныйОстаток