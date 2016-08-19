Серверная система для распознавания объектов и управления ими

Серверная система для распознавания объектов на изображении по критериям (С++; С#, можно использование библиотек OpenCV и т.п.)В программу загружается по FTP поток изображений присваивается уникальный ID ( 0001111 где 000 один из номеров Id пользователя , 1111 № фото )программа должна определить размер объекта (на основании критериев) .Если объект меньше критериев - удалениеЕсли объект больше равно критериям :1.Передача на скрипт нанесения Logo .2.передача на смс шлюз сообщение о событии на тел Id пользователя .3.Передача на шлюзы ( email,на указанную страницу Id пользователя ,Viber).