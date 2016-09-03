Написать макрос для Excel + парсер

Прикладное ПОЗавершен1 заявка258 просмотров
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Нужно из файла для каждой группы взять все фразы, относящие к одной группе, подставить их в форму для текста здесь - http://advego.ru/text/seo/

Нажать проверить и спарсить все слова из пункта "СЛОВА", таким образом, чтобы они получились через запятую.

Затем в каждый сформированный файл, который у нас получался после

использования макроса в предыдущем задании в конце их дописать.

7 лет назад
ramiras777
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
quager
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Очень понравилось работать с Евгением в первый раз, поэтому когда возникла необходимость написать еще один макрос - обратился сразу к нему. Все было сделано буквально за 30 минут и именно так как я хотел! Прекрасная работа, легкое общение, всегда на связи и готов к работе, несмотря на то что сегодня выходной. РЕКОМЕНДУЮ!
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