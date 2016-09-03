Написать макрос для Excel + парсер

Нужно из файла для каждой группы взять все фразы, относящие к одной группе, подставить их в форму для текста здесь - http://advego.ru/text/seo/

Нажать проверить и спарсить все слова из пункта "СЛОВА", таким образом, чтобы они получились через запятую.

Затем в каждый сформированный файл, который у нас получался после

использования макроса в предыдущем задании в конце их дописать.