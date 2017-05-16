Программирование, скриптинг, парсинг.
Технологии и языки на вооружении:
- C#;
- Python;
- VBA;
- Delphi;
- Fortran;
- CMD/BAT скрипты;
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
8 лет назад
Приятно работать с исполнителем. Работа закончена в сжатые сроки.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен.
$50
10 баллов
8 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен
$30
10 баллов
8 лет назад
профессионал
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, рекомендую
$25
10 баллов
8 лет назад
Евгений отлично и в срок справился с заказом! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Понятное задание, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен.
$50
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист по VB. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Быстрая оплата, понятное задание. Сотрудничеством доволен
Прикладное ПО
25 отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $5от 5 часов
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга