quager

Евгений quager

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Программирование, скриптинг, парсинг.

Технологии и языки на вооружении:

  • C#;
  • Python;
  • VBA;
  • Delphi;
  • Fortran;
  • CMD/BAT скрипты;
Постоянно расширяю познания, изучаю новые технологии.
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Отзывы заказчиков

Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Доработка макроса Excel
Приятно работать с исполнителем. Работа закончена в сжатые сроки.
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов
$50
10 баллов
8 лет назад
Требуется разработь приложения для Windows
Все отлично!
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Renat_998
Ренат 
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Справочник экспедитора (Excel)
профессионал
Сотрудничеством доволен, рекомендую
Ответный отзыв
tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Нужно переписать код с фотрана на C++( forms application)
Евгений отлично и в срок справился с заказом! Рекомендую к сотрудничеству!
Понятное задание, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Программирование на VB на excel
Отличный специалист по VB. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Быстрая оплата, понятное задание. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
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25 отзывов
$5/час
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нет отзывов
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