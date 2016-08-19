Язык С. Разобраться в SDK для камеры, скомпилить бинарник

Добрый день! Есть камера на arm5 linux, Xiaomi Smart Yi.

Платформа hi3518, sensor OmniVision OV9712. Есть SDK, с примерами.

https://cloud.mail.ru/public/ETKQ/gSigGeTYK

Нам нужно скомпилить бинарник, который снимает фото с сенсора. Удаленный telnet/ssh для доступа к камере и тестам предоставим.

В SDK куча примеров, но в силу незнания языка, точно сказать не можем. Так же нет опыта компиляции кросс-платформенного.