Язык С. Разобраться в SDK для камеры, скомпилить бинарник

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Добрый день! Есть камера на arm5 linux, Xiaomi Smart Yi. 

Платформа hi3518, sensor OmniVision OV9712. Есть SDK, с примерами.  

https://cloud.mail.ru/public/ETKQ/gSigGeTYK

Нам нужно скомпилить бинарник, который снимает фото с сенсора. Удаленный telnet/ssh для доступа к камере и тестам предоставим. 

В SDK куча примеров, но в силу незнания языка, точно сказать не можем. Так же нет опыта компиляции кросс-платформенного. 

7 лет назад
hostmit
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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