Плеер видео (как в программах видеонаблюдения) с 6-ью экранами

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Нужно разработать видео плеер под Windows (как в программах видеонаблюдения), который сможет автоматически (настраиваемый автомат) воспроизводить видео из указанной папки.

6-8 видео должны воспроизводится одновременно в одном экране в виде сетки (как в программах видеонаблюдения).

6 окон в одном экране. 6 файлов,(допустим из 20) запускаются и прокручивать циклический, затем через 30 минут запускаются следующие или если их всего 6 то запускаются в другом порядке.

7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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