Плеер видео (как в программах видеонаблюдения) с 6-ью экранами

Нужно разработать видео плеер под Windows (как в программах видеонаблюдения), который сможет автоматически (настраиваемый автомат) воспроизводить видео из указанной папки.

6-8 видео должны воспроизводится одновременно в одном экране в виде сетки (как в программах видеонаблюдения).

6 окон в одном экране. 6 файлов,(допустим из 20) запускаются и прокручивать циклический, затем через 30 минут запускаются следующие или если их всего 6 то запускаются в другом порядке.