СРМ программа примерно как у служб такси (1. Заказ принимается через компьютер диспетчером 2. Автоматическое уведомление через смс 3. Остальные сотрудники выполняют работу через планшет или телефон 4. У каждого свой доступ А. Диспетчер видит заявки (меняются по ...
Плеер видео (как в программах видеонаблюдения) с 6-ью экранами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать видео плеер под Windows (как в программах видеонаблюдения), который сможет автоматически (настраиваемый автомат) воспроизводить видео из указанной папки.
6-8 видео должны воспроизводится одновременно в одном экране в виде сетки (как в программах видеонаблюдения).
6 окон в одном экране. 6 файлов,(допустим из 20) запускаются и прокручивать циклический, затем через 30 минут запускаются следующие или если их всего 6 то запускаются в другом порядке.
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