Удаленное управление сим картами

Есть gsm оборудование, которое автоматически осуществляет звонки с сим карт - звонки рекламного характера. Нужен человек, который будет управлять сим картами удаленно - через web интерфейс (личный кабинет)

Необходимо:

1. Активация сим карт

2. Пополнение счетов

3. Каждые 20-30 мин проверять работу. Каналы часто выбивает и нужно иногда включать их ( делается нажатием одной кнопочки)

4. Если сим блокируется, необходимо сообщать об этом