Срочно необходим программист для создания программы

Прикладное ПОЗакрыт8 заявок269 просмотров
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необходимо создать несложную программу. Объясню все в лс

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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