ker9supe

Кирилл Желудко ker9supe

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать прайс-лист
Рекомендую Кирилла, как отличного заказчика! Быстро выходит на связь, всегда, когда нужно обсудить нюансы работы. Серьёзный контрагент! Оплату произвёл моментально, после получения готового результата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем! Спасибо! И всяческих успехов в труде!
Спасибо большое Александру за качественную работу... Все сделал быстро и четко. Теперь буду обращаться только к вам!!!
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stew__art
Дмитрий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Придумать текст для пресс релиза
Хорошая постановка задачи и своевременная оплата: приятно работать с ответственным человеком!
Сделал все на высшем уровне. Спасибо, буду еще обращаться)
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trust-me
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Сделать пару баннеров
Понятное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата — только приятные впечатления! Спасибо за заказ)
Все сделал супер и очень быстро. Всем советую этого исполнителя
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nataliia_dorosh
Наталия 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Обработка (редактирование) изображения
Было приятно работать! Всё отлично!
Все сделано качественно и в сроки. Рекомендую всем всем. Спасибо большое вам Наташка)))
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