Требуется сделать Email рассылку 1600 адресов. Письмо html тоже есть. Цену и сроки
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
После отката на битриксе вылезла ошибка Error connecting to database. Please try again later. Надо ее исправить!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать 7 уникальных отзывов ( по 4000 знаков каждый) . Ваши цены и сроки . Весь материал скину исполнителю.Переводы16 заявокЗакрыт8 лет назад
тут http://pr-cy.ru/speed_test/ сделал анализ показало 59 % и показаны какие ошибки. Их нужно исправить. Сайт xme.ruВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт на битрикс. Нужно сделать падающие снежинки, деда мороза на санях двигающегося , сверху звенящие гирлянды. Все картинки что надо установить предоставлю.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно разместить готовый баннер (размеры 300*300 либо 720*90 ) на 10 бесплатных площадках . Пишите свою цену и срокиБаннеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен интернет магазин одежды с параметрами что указаны ниже, полностью все расходы включены в оплату работы. Движок: OPENCART.PRO Шаблон: shop-store 2 Модули: "Автоматическая обработка прайс-листов", "CSV Price Pro import/export". ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
необходимо создать банер 800dpi, фотографий нужно сделать в едином размере 1024 dpi по большей стороне. Их нужно будет уменьшить. Пишите пожалуйста цены и сроки.Баннеры6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт-каталог. Без функций интернет-магазина, но с фильтрами. Никаких обратных звонков, форм обратной связи, цен, подписок не будет. Просто каталог. В 5-ти коллециях с фильтрами. Остальные без фильтра.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть интернет магазин на битрикс. Нужно сделать так что б на каждой картинке был водяной знак. Сейчас там есть водяные знаки, но при нажатии на фото оно открывается уже без водяного знакаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть интернет магазин мебели . Нужно сделать прайс-лист всех товаров магазина в exel по категориям. На сайте около 3500 товаров.Бухгалтерские услуги1 исполнительЗавершен9 лет назад
Разместить большое кол-во обьявлений на авито. Указывайте ценыНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нам нужно исправить ошибки по готовому аудиты. тз прилогается, движок Битрикс. Сайт: www.xme.ru цены и срокиВеб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ru. Уникальность не менее 93%Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Ищу, человека, который справится со следующей задачей: 1) Платформа: Wordpress 2) Тема: BEtheme 3) Плагин: RevolutionSlider Есть слайдер со стандартными настройками, который тянет фото из ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ruКопирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Очень СРОЧНО нужен анализ по литературе. (сегодня, желательно к 22-23 часам.) Будет просто супер, если удастся сделать на несколько листов. Уникальность не ниже 93-94%. Пишите цену Вот текст А.Куприна: http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_1262.shtmlРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно изменить Url - сделать правильный вывод - сейчас url привязано к фильтру. Нужно отвязать. А также нужно настроить фильтр чтобы правильно работал, фильтровал по несколько элементов сразу. Скорее всего нужно будет код компонента ковырять...Пишите ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт с самописной админкой и функционалом инет магазина нужно перенести один в один на админку Битрикса, сохранив при это мобильную адаптацию, а также оставить все урлы которые есть сейчас, также нужно оставить наш функционал, который ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо расширить bbcod редактор. Добавить в него некоторые необходимые элементы. и сделать предварительный просмотр. Сайт на Joomla3.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад