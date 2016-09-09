stew__art

Дмитрий stew__art

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пишу качественные тексты точно в сроки, оговорённые в ТЗ

Высшее образование, ХГАК, магистр культурологии.

Навыки и знания: копирайтинг, рерайтинг, SEO, PPC, HTML5, CSS3, интернет-маркетинг.

Опыт работы:  5 лет.

Отзывы заказчиков

ker9supe
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Придумать текст для пресс релиза
Сделал все на высшем уровне. Спасибо, буду еще обращаться)
Хорошая постановка задачи и своевременная оплата: приятно работать с ответственным человеком!
Ответный отзыв
frlns11
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Написать 4 статьи по 2500 символов про автомобили (всего 10 тыс. симво
Написание статей
Спасибо Дмитрию за выполненную работу! Все было сделано вовремя с учетом всех требований и пожеланий. Рекомендую как надежного исполнителя!
Заказчик подробно описал задачу, отметив все детали, которые необходимо было учитывать при выполнении. Оплата была перечислена точно в срок. Рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв