Пишу качественные тексты точно в сроки, оговорённые в ТЗ
Высшее образование, ХГАК, магистр культурологии.
Навыки и знания: копирайтинг, рерайтинг, SEO, PPC, HTML5, CSS3, интернет-маркетинг.
Опыт работы: 5 лет.
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Сделал все на высшем уровне. Спасибо, буду еще обращаться)
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи и своевременная оплата: приятно работать с ответственным человеком!
$8
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
Спасибо Дмитрию за выполненную работу! Все было сделано вовремя с учетом всех требований и пожеланий. Рекомендую как надежного исполнителя!
Ответный отзыв
Заказчик подробно описал задачу, отметив все детали, которые необходимо было учитывать при выполнении. Оплата была перечислена точно в срок. Рад был сотрудничеству!