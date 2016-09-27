Придумать текст для пресс релиза

Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ru
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Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ru
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