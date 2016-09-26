Написать тексты о том, почему и как полезны суперфуды

КопирайтингЗакрыт22 заявки226 просмотров
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Нужно 5 текстов по 2-2,5 знаков о том, почему полезны суперфуды (Спирулина, Амла, Брахми)

Также нужно 12 текстов, по 1К с описанием суперфудов

7 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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