Написать тексты о том, почему и как полезны суперфуды

Темы для статей, количество знаков 5-6к с уникальностью от 95% каждая: 1. Полезные мелочи в MetaTrader 4, которые можно использовать каждый день2. MetaTrader 4 или MetaTrader 5 что лучше?3. Облегчение форекс торговли — Горячие клавиши MetaTrader ...