Серия писем для сервиса

Добрый день. Необходимо написать ряд статей для наполнения сайта по детективной тематике (детективное агентство, частный детектив). Статей нужно около 30-50 штук. Статья должна быть уникальной, объемом примерно 1000 знаков. Ключевые слова к каждой статье я могу прописывать к ...