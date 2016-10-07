Подготовка лендинга к дизайну

Приветствую! Необходимо писать положительные отзывы для интернет магазина. Тематика: детские товары. Будет плюсом: 1. Если уже работали с этой темой или около того; 2. Скидывайте в комментарии примеры; 3. Сможете сами публиковать отзывы (список сайтов дам); Оплату предлагайте самостоятельно в формате ...