Ищу талантливого человека для написания статей по астрономии

Необходимо писать статьи для сайта, посвященного астрономии, астрофизике и исследованию космоса.

Необходимо чтобы у Вас было профильное образование по астрономии или физике. Победители различных олимпиад по астрономии, либо студенты с профильным образованием тоже приветствуются.

По оплате:

- плачу 60 руб за 1000 знаков без пробелов

- оплата за пул статей (3-6 шт)

- требования к статьям тут — https://yadi.sk/d/kyDIgVyEhqpMv

Отвечая на вакансию пишите сразу:

1. Образование.

2. Примеры своих статей по астрономии/физике.

3. Сколько сможете писать статей в неделю/месяц.

Всех, кто предлагает обсудить детали в скайпе игнорю.

ВНИМАНИЕ! Если вы талантливый копирайтер, без проф. знаний либо вам просто нравится астрономия, то не откликайтесь на вакансию. Вы все равно не сможете писать (в данной области с одними навыками рерайта делать нечего), а только потратите зря мое и свое время.

Жду ваших откликов!