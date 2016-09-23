Автор для копирайтинга, рерайта информационных статей

КопирайтингЗакрыт7 заявок290 просмотров
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Нужен автор, который имеет опыт написания статей на финансовую тематику, заработку денег и бизнесе. 

Нужно написать одну статью, собрав информацию из одной или двух статей.

Отдам предпочтение исполнителю с низкой ценой

Указывайте пожалуйста сколько будут стоить ваши услуги за 1000 символов без пробела в рублях.

7 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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