Нужен перевод текста на 6 языков

КопирайтингЗакрыт10 заявок213 просмотров
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Нужно сделать перевод примерно 12200 символов. Весь текст приложен. Пишем цены и сроки.

С русского на испанский, французский, въетнамский, индийский, индонезийский (Bahasa), немецкий.

7 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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