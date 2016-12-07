Копирайтер тематики безнес, ооо, фнс

КопирайтингЗавершен15 заявок206 просмотров
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Нужен копирайтер для написания статьи созданной из нескольких новостей в тематики источников сервиса для проверки контрагентов. Понимание слов КОНТРАГЕНТ, ИП, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ, НАЛОГИ - обязательно.

7 лет назад
Godzila
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$14
2 дня
Отличный исполнитель! Все четко по ТЗ выполнено, быстро и по делу. Были небольшие доработки по редакции, которые были выполнены тоже очень быстро.
С Александром работаем не впервые. Всегда на связи, всегда доброжелателен, проверка и оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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