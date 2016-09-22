Рерайт описаний к товарам (обувь)

Добрый день! Требуется качественный копирайт/рерайт с указываемыми ключевыми фразами и словами на тему меда, медовых продуктов, полезном питании и проч. Сайт для ознакомления: econyamka.ru. Так же по темам фото-, видеосъемки/обработки, дизайна, анимации, визиток и проч. ...