Написать текст о компании

КопирайтингЗавершен7 заявок153 просмотра
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Деятельность компании - производство, продажа пиломатериалов, строительство деревянных домов. Нужно написать текст о компании, который будет использоваться в озвучке видеоролика на 2,5 -3 мин. Подробнее с исполнителем.

7 лет назад
alexeylau
Фариз 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Валентина писал текст о производственной компании. Справилась на отлично!!! Ей хватило короткого ТЗ, чтобы написать текст, который даже не пришлось редактировать!!!
Отличный заказчик! Всё чётко и мгновенная оплата! Спасибо за предоставленную возможность поработать с вами.
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