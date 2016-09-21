Качественные статьи о спортивном питании

Нужен копирайтер для написания информационных статей о спортивном питании.

Сайт не интернет магазин. В нем нет явного призыва купить продукцию, но информация в статьях будет к этому вести.

Статьи должны быть качественные и интересные, поэтому требуется опыт написания подобных статей, желательно примеры текстов.

Бюджет и стоимость 1к оговаривается отдельно и зависит от качества текста.