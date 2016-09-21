Нужно написать вирусный заголовок к видео (задание для девушек)

Доброго времени суток! В этом задании я предоставляю вам 3 видеоролика и к ним нужно написать небольшое описание (250-300 символов) и яркий заголовок.

https://videoboom.cc/mladenec-s-vodyankoy/

http://lemurov.net/music/tanets-zaklyuchyonnyh-v-pamyat-o-majkle-dzheksone/

http://lemurov.net/child/sobaka-spasla-ot-smerti/

От вас потребуется красиво преподносить уже имеющиеся видеоматериалы, уметь немного рерайтить текст и публиковать их на сайт и страницу ФБ (научу, там все легко). Работа интересная, нет никаких жестких требований по уникальности текста.

В будущем нужно будет делать 10 статей в день (все статьи будете просто копировать) и за такую работу я буду платить 10 000руб. в месяц.