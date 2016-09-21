Глубокий рерайт статей на тему «Военный IT-хайтек»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ: ТЕМА: установить кофейный аппарат ОБЪЁМ: 8400 - 8800 без пробелов ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО автомат ( 10 ) кофе ( 10 ) аппарат ( 10 ) бесплатно ( 3 ) кофейный ( 3 ) установить ( 1 ) КЛЮЧИ, УПОТРЕБЛЕНИЕ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется много рерайтов статей на указанную в заказе тему.
Кол-во первоисточников для каждой статьи: от 10 штук. При этом следует использовать лишь те первоисточники, которые указаны мной.
Источники рерайта (см. прицеп): В «списке первоисточников» 500 с лишним статей (все эти статьи находятся в открытом доступе – скачать можно здесь: booksc.org; либо одним архивом - здесь:https://drive.google.com/drive/folders/0B6LjEgxktx82YlRyQ3BFT2NkaTg?usp=sharing); а в «вырезках из статей» – много вырезок (120 страниц) из других материалов (не входящих в эти 500), которые мне в особенности интересны.
Размер каждой статьи: 5-12 тыс. знаков (предпочтительней к нижнему пределу, но не в ущерб полноте раскрытия материала).
Качество материала: Главное чтобы конечный результат был интересным, актуальным и логичным. Ну и конечно, с литературной точки зрения грамотно должен быть написан. Стиль изложения: научно-популярный. Строгое соответствие англоязычным первоисточникам – не требуется.
За каждую статью плачу: 300 рублей на первых порах. С авторами наиболее интересных статей обговорим более интересные условия постоянного сотрудничества – от 500 рублей.
Конкретную тему: Выбирайте или придумывайте сами.
КЛЮЧЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Свой креатив вы должны опирать на те первоисточники, которые я перечислил. Формулируя ту или иную мысль – указывайте ссылку на первоисточник, отталкиваясь от которого вы её придумали (чтобы если я спрошу, могли быстро ответить, откуда взяли соответствующую мысль). По данному пункту буду спрашивать строго.
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