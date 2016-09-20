Сделать интересное описание к видео

Здание:

1)Посмотреть видео

2)Придумать по смыслу интересный заголовок (заголовок должен обязательно содержать: ключевое слово из таблицы, он должен вызывать интерес посмотреть, + конкретика)

3)Сделать к нему интересное небольшое описание, о чем это видео и почему я должна его посмотреть, в описании обязательно используйте ключевые слова из таблицы, используйте списки и перечисления. (люди любят читать конкретику)

Ключевые слова:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6EVYDF5nX_6LQthQ50AngOK-5WmjbfOlvDXRTbZAXk/edit?usp=sharing

Ссылки на видео которые нужно описать:

https://www.youtube.com/watch?v=Bk06MC6PfCQ

https://www.youtube.com/watch?v=qRqQGFq-UuQ

https://www.youtube.com/watch?v=sCVFTJ70m9c

Эта задача пробная, но есть еще большой объем работы, отдам тому кто быстро и качественно выполнит тестовую задачу.

Бюджет 300 р.