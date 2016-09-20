Написать интересные, заманчивые статьи с анкорными ссылками

Требуется написать статьи с анкорными ссылками для нескольких интернет-магазинов

Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.

Кол-во статей – 12

Объем каждой статьи текста: от 2000-3000 знаков с ПРОБЕЛАМИ

Стоимость 1000 знаков с пробелами – 100 рублей.

Темы статей – новогодние карнавальные костюмы и костюмы киногероев (человек-паук, бэтмен, железный человек, супермен и т.д.), хэллоуин.

Темы подбирает сам автор, важен красивый кликабельный заголовок.

Анкорные ссылки в тексте (2 из 3):

- купить костюм ХХХ

- раздел ХХХ костюмы

- тут (под тут скрывается ссылка на раздел сайта)

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Целевая аудитория: люди, интересующие карнавальными костюмами, Хэллоуином, ролевыми играми, косплеем.

Дополнительная информация:

1. Текст должен быть читабельный и интересный, чтоб была вероятность его копирования, прочтения, распространения.

2. Заголовок должен заманчивый, то есть максимально привлекать посетителя к прочтению.

3. В тексте должно быть текстовое упоминание названия сайта.

4. В тексте должны быть минимум 2 картинки

5. В тексте должны быть 1-2 анкорные ссылки и

1 безанкорная в конце статьи:

Типа Статья предоставлена порталом Название сайта

или

Источник: Название сайта

как обычно делают при перепечатке материала.

Исполнителю предоставлю пример статей, чтобы легче понять.

Важно, чтобы исполнитель понимал, что такое анкорные ссылки, умел сам придумать интересную статью с классным заголовком и был готов к исправлению статей, если она будет написана неверно.