Привет! Мы небольшая команда из 3 человек, разрабатываем мобильную игру. У нас уже есть талантливый программист, креативный художник и выдающийся музыкант, но нет человека, который мог бы взять на себя разработку сценариев и диалогов к ...
Написать интересные, заманчивые статьи с анкорными ссылками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать статьи с анкорными ссылками для нескольких интернет-магазинов
Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.
Кол-во статей – 12
Объем каждой статьи текста: от 2000-3000 знаков с ПРОБЕЛАМИ
Стоимость 1000 знаков с пробелами – 100 рублей.
Темы статей – новогодние карнавальные костюмы и костюмы киногероев (человек-паук, бэтмен, железный человек, супермен и т.д.), хэллоуин.
Темы подбирает сам автор, важен красивый кликабельный заголовок.
Анкорные ссылки в тексте (2 из 3):
- купить костюм ХХХ
- раздел ХХХ костюмы
- тут (под тут скрывается ссылка на раздел сайта)
Требуемая уникальность: 100% по text.ru
Целевая аудитория: люди, интересующие карнавальными костюмами, Хэллоуином, ролевыми играми, косплеем.
Дополнительная информация:
1. Текст должен быть читабельный и интересный, чтоб была вероятность его копирования, прочтения, распространения.
2. Заголовок должен заманчивый, то есть максимально привлекать посетителя к прочтению.
3. В тексте должно быть текстовое упоминание названия сайта.
4. В тексте должны быть минимум 2 картинки
5. В тексте должны быть 1-2 анкорные ссылки и
1 безанкорная в конце статьи:
Типа Статья предоставлена порталом Название сайта
или
Источник: Название сайта
как обычно делают при перепечатке материала.
Исполнителю предоставлю пример статей, чтобы легче понять.
Важно, чтобы исполнитель понимал, что такое анкорные ссылки, умел сам придумать интересную статью с классным заголовком и был готов к исправлению статей, если она будет написана неверно.
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