Написать интересные, заманчивые статьи с анкорными ссылками

$100
КопирайтингЗакрыт9 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать статьи с анкорными ссылками для нескольких интернет-магазинов 

Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа  LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.   

Кол-во статей – 12  

Объем каждой статьи текста: от 2000-3000 знаков с ПРОБЕЛАМИ 

Стоимость 1000 знаков с пробелами – 100 рублей. 

Темы статей – новогодние карнавальные костюмы и костюмы киногероев (человек-паук, бэтмен, железный человек, супермен и т.д.),  хэллоуин.  

Темы подбирает сам автор, важен красивый кликабельный заголовок. 

Анкорные ссылки в тексте (2 из 3): 

- купить костюм ХХХ  

- раздел ХХХ костюмы 

- тут (под тут скрывается ссылка на раздел сайта) 

Требуемая уникальность: 100% по text.ru 

Целевая аудитория: люди, интересующие карнавальными костюмами, Хэллоуином, ролевыми играми, косплеем.  

Дополнительная информация: 

1. Текст должен быть читабельный и интересный, чтоб была вероятность его копирования, прочтения, распространения. 

2. Заголовок должен заманчивый, то есть максимально привлекать посетителя к прочтению. 

3. В тексте должно быть текстовое упоминание названия сайта. 

4. В тексте должны быть минимум 2 картинки 

5. В тексте должны быть 1-2 анкорные ссылки и  

1 безанкорная в конце статьи: 

Типа Статья предоставлена порталом Название сайта 

или 

Источник: Название сайта 

как обычно делают при перепечатке материала. 

Исполнителю предоставлю пример статей, чтобы легче понять. 

Важно, чтобы исполнитель понимал, что такое анкорные ссылки, умел сам придумать интересную статью с классным заголовком и был готов к исправлению статей, если она будет написана неверно.

7 лет назад
tebevezem
Виталий 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Соучастие в разработке игры (нужен разработчик сценариев миссий)

    $600

    Привет! Мы небольшая команда из 3 человек, разрабатываем мобильную игру. У нас уже есть талантливый программист, креативный художник и выдающийся музыкант, но нет человека, который мог бы взять на себя разработку сценариев и диалогов к ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать тексты для сайта салона красоты

    Длинна текстов:Указана на каждым текстом Уникальность текстов:100% Вхождение ключей:только прямое Количество вхождений:должно быть таким как указано в ТЗ Абзац после заголовка начинать только с ключевого запроса, который указан в разделе "вхождение в 1 абзаце" или " вхождение в 2 ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Качественный рерайт на тему логопедии

    Здравствуйте. Требуется качественный рерайт на тему логопедии. Исходные материалы будут предоставлены. Прошу присылать заявки только от исполнителей, которые разбираются в логопедии. И желательно с педагогическим образованием. Примеры работ обязательно. Объем 50 тыс. знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтеры на проект (тематика стресс, депрессия, фобии)

    На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной. Размер одной статьи 5-10k . Итого 50-100k на человека.  Оплата ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 250 статей о интересном времяпрепровождении

    Стоимость статьи 60 рублей российских. Статья составляет 3000 знаков без пробелов. Тексты лёгкие и простые, которые должны перенести читателя в мир неописуемой энергии, чувственной атмосферы и харизматической наполненности. Мотивирующий легкие тексты должны вдохновлять каждого также ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Посты Вконтакте

    нужно сделать отложенный посты на месяц. Начало постов с 1 октября и до 31 октября. На тему о кредитах. На видео показано [url=https://www.youtube.com/watch?v=DUTXEPK4Arw]https://www.youtube.com/watch?v=DUTXEPK4Arw[/url] - Как правильно делать посты в Вконтакте. Стена. Продвижение, раскрутка  [url=https://www.youtube.com/watch?v=LX4AlV2fN8o]https://www.youtube.com/watch?v=LX4AlV2fN8o[/url] - Урок 5 Как правильно делать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание статей, новостей, обзоров для наполнения сайта.

    Нужен  автор для написания статей (описание услуг,новости, информационные статьи и прочее) для наполнения сайта. Темы касаются предоставления услуг тюнинга автотранспорта (перетяжка салона, тонировка, шумоизоляция, антигравийная защита и т.д.) Требования: Контент должен быть 100 % уникальным, продающим, качественным. ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад