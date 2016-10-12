Написать тексты для сайта салона красоты

КопирайтингЗавершен15 заявок317 просмотров
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Длинна текстов:Указана на каждым текстом

Уникальность текстов:100%

Вхождение ключей:только прямое

Количество вхождений:должно быть таким как указано в ТЗ

Абзац после заголовка начинать только с ключевого запроса, который указан в разделе "вхождение в 1 абзаце" или " вхождение в 2 абзаце".

Тексты для сайта
7 лет назад
osetr13
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
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Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
13 часов назад
7 лет назад
$75
5 дней
Отлично выполненная работы, все очень быстро, качественно , четко по ТЗ без правок и доделок. Буду работать с Еленой дальше и рекомендую всем.
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