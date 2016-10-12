Написать тексты для сайта салона красоты

Привет! Мы небольшая команда из 3 человек, разрабатываем мобильную игру. У нас уже есть талантливый программист, креативный художник и выдающийся музыкант, но нет человека, который мог бы взять на себя разработку сценариев и диалогов к ...
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