Соучастие в разработке игры (нужен разработчик сценариев миссий)

Привет! Мы небольшая команда из 3 человек, разрабатываем мобильную игру. У нас уже есть талантливый программист, креативный художник и выдающийся музыкант, но нет человека, который мог бы взять на себя разработку сценариев и диалогов к нашей игре.

Предполагается, что в игре будет сквозной сюжет, и каждая миссия будет как бы частью, главой этого сюжета. Ты играл в Grand Theft Auto? Помнишь, как там выстроен сюжет и миссии? Нам нужно нечто подобное.

Наша игра - это симулятор космического беспилотного корабля в 2D. Каждый уровень - это отдельная миссия в космосе, где игрок должен выполнять различные задания.

У нас всё есть, кроме захватывающего, удерживающего сюжета и диалогов. Если ты давно хотел поучаствовать в разработке подобной игры и можешь нам помочь с этим - вливайся.

P.S. Ещё нам нужно будет вести паблик в ВК - раз в два дня публиковать какие-нибудь интересности на тему игры.