Написание статей, новостей, обзоров для наполнения сайта.

КопирайтингЗакрыт16 заявок259 просмотров
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Нужен  автор для написания статей (описание услуг,новости, информационные статьи и прочее) для наполнения сайта. Темы касаются предоставления услуг тюнинга автотранспорта (перетяжка салона,

тонировка, шумоизоляция, антигравийная защита и т.д.)

Требования: Контент должен быть 100 % уникальным, продающим, качественным. Использование ключевых фраз. Размер текста не должен быть больше 1500 символов.

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Написание статей
7 лет назад
tuningcar
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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