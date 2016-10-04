Статьи-обзоры с краткими описаниями медпрепаратов

КопирайтингЗавершен4 заявки209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется 1-2 независимых автора для написания небольшого блока статей для женского портала.

Задача: по плану и выданной схеме описать группы препаратов с краткими обзорами (действующее вещество, как принимать, противопоказания, побочки). Например, "Список эффективных таблеток от зубной боли".

Выделить ключи. Оформить по требованиям (списки, заголовки).

Глобальный медицинский опыт не требуется.

Четких ограничений по объему нет, текст должен быть без воды, только описания указанных пунктов. Сроки выполнения - 1 статья в 1-3 дня (в зависимости от объема конечного), можно быстрее по свободному времени.

Прошу выполнить тестовое задание (неоплачиваемое). Написать вступительный абзац на тему "Аптечка для новорожденного" около 500 знаков. Можно присылать прямо в заявке. Если получите в работу эту статью - будет оплачено.

Первая статья - оплата после выполнения всех требований 35 руб. за 1000 з б/п.

Вторая и последующие 45 рублей за 1000 з б/п

Возможно дальнейшее сотрудничество. Тематика статей меняется, но все из общих обзорных направлений.

7 лет назад
llano
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Olga_Kiwa
Ольга 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$1
3 дня
Ольга - хороший автор, внимательна ко всем требованиям к оформлению, быстро и точно исправляет замечания. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилось работать со Светланой, Замечательный заказчик, который оперативно отвечает на вопросы, точно ставит задачу, оплачивает вовремя))) Рекомендую, не пожалеете)))
  • Похожие заказы

  • Написать 5-10 статей

    Нужно наполнить сайт 76 ключа - понимаю не все влезет : но что влезет. Главная 2000 символов остальные 1000-1500 Тематика Клининговая компания Нужен обычный уникальный насколько возможно контент, прозами Пушкина  за 400 долларов не надо оставлять заявки  Спасибо Список ключей и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Поиск и написание новостей (ньюсмейкер)

    Нужен человек для разового наполнения сайта новостями, в течении трех месяцев.  Тематика: городские новости, что бы была лучше понятна тематика - посмотрите сайт, портал 23kvartiri.ru Задача - уметь искать источники новостей и быстро делать из них интересные новости.  Пожалуйста ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 30 статей на тему строительства домов (рерайт)

    Здравствуйте, необходимо: - написать 30 статей на тему строительства (источники, ключи, тз предоставляю) - опубликовать на сайте cms Wordpress, найти и вставить тематические картинки 1-2шт  - прописать теги title, description Объем статей 15шт по 2000 збп, 15шт по 3000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Для врачей: статья на сайт по паразитологии

    $37

    Хороший, интересный, грамотный, профессиональный текст по паразитологии на тему "Экзотические филяриатозы" с уникальностью 95/95 по етхт, объемом 25 тыс. зн. без пробелов. В статье рассмотреть лимфатические филяриатозы (бругиоз, вухерериоз), онхоцеркоз, лоаоз. Указать распространенность в эндемичных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад