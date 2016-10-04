Статьи-обзоры с краткими описаниями медпрепаратов

Здравствуйте. Нужно проверить все сайты на сайте их 6 000 штук. Не разом все. А каждую статью по 1. И сформировать отчет с уникальностью каждой статьи. Коллеги напишите цену пожалуйста и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется 1-2 независимых автора для написания небольшого блока статей для женского портала.
Задача: по плану и выданной схеме описать группы препаратов с краткими обзорами (действующее вещество, как принимать, противопоказания, побочки). Например, "Список эффективных таблеток от зубной боли".
Выделить ключи. Оформить по требованиям (списки, заголовки).
Глобальный медицинский опыт не требуется.
Четких ограничений по объему нет, текст должен быть без воды, только описания указанных пунктов. Сроки выполнения - 1 статья в 1-3 дня (в зависимости от объема конечного), можно быстрее по свободному времени.
Прошу выполнить тестовое задание (неоплачиваемое). Написать вступительный абзац на тему "Аптечка для новорожденного" около 500 знаков. Можно присылать прямо в заявке. Если получите в работу эту статью - будет оплачено.
Первая статья - оплата после выполнения всех требований 35 руб. за 1000 з б/п.
Вторая и последующие 45 рублей за 1000 з б/п
Возможно дальнейшее сотрудничество. Тематика статей меняется, но все из общих обзорных направлений.
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