Olga_Kiwa

Ольга Olga_Kiwa

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дальневосточный фриланс

Как я работаю? Гарантировано сдаю материалы в срок и всегда пишу только уникальные тексты. Одно из направлений, которым сейчас занимаюсь - наполнение сайтов текстовой информацией. Ели Вам нужен человек, способный написать грамотные и интересные статьи, то давайте работать вместе!

Более подробная информация есть на моем сайте www.copywriter-prof.ru.

Отзывы заказчиков

popovaxen
Ксения 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Написание статей и подборок для Яндекс.Маркета
Написание статей
Ольга пишет грамотные и интересные тексты, ответственна, всю работу выполняет в срок, всегда на связи. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Ксенией, хороший заказчик, который оперативно согласовывает текст и после согласования достаточно быстро оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Описания для товаров
Рекомендую к сотрудничеству. Сделала даже раньше срока. очень ответственный исполнитель, буду и в дальнейшем обращаться
Отличный заказчик, четко поставил задачу, согласовал формат и очень быстро оплатил, рекомендую!
Ответный отзыв
llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Статьи-обзоры с краткими описаниями медпрепаратов
Написание статей
Ольга - хороший автор, внимательна ко всем требованиям к оформлению, быстро и точно исправляет замечания. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилось работать со Светланой, Замечательный заказчик, который оперативно отвечает на вопросы, точно ставит задачу, оплачивает вовремя))) Рекомендую, не пожалеете)))
Ответный отзыв
MamaAisha
Айша 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Статья 2500 зн. Тема Материнство
Ольга очень хорошо пишет. Текст получился интересным и лёгким для прочтения. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Очень приятно работать с Вами!
Ответный отзыв