Дальневосточный фриланс
Как я работаю? Гарантировано сдаю материалы в срок и всегда пишу только уникальные тексты. Одно из направлений, которым сейчас занимаюсь - наполнение сайтов текстовой информацией. Ели Вам нужен человек, способный написать грамотные и интересные статьи, то давайте работать вместе!
Более подробная информация есть на моем сайте www.copywriter-prof.ru.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Ольга пишет грамотные и интересные тексты, ответственна, всю работу выполняет в срок, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Ксенией, хороший заказчик, который оперативно согласовывает текст и после согласования достаточно быстро оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству. Сделала даже раньше срока. очень ответственный исполнитель, буду и в дальнейшем обращаться
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставил задачу, согласовал формат и очень быстро оплатил, рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
Ольга - хороший автор, внимательна ко всем требованиям к оформлению, быстро и точно исправляет замечания. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать со Светланой, Замечательный заказчик, который оперативно отвечает на вопросы, точно ставит задачу, оплачивает вовремя))) Рекомендую, не пожалеете)))
$2
10 баллов
9 лет назад
Ольга очень хорошо пишет. Текст получился интересным и лёгким для прочтения. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Очень приятно работать с Вами!