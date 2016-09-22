Статья 2500 зн. Тема Материнство

КопирайтингЗавершен3 заявки217 просмотров
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Нужна хорошая статья на сайт "В помощь маме", на главную страницу. 2000-2500 зн.

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помощь мамам детьми 2 057

малыши помощь маме 613

помощь молодым мамам 609

молодая мама помощь 609

помощь маме папе 591

помощь одиноким мамам 570

помощь одинокой маме 569

нужна помощь маме 526

помощь будущей маме 426

помощь будущим мамам 425

Оплата Сбер,  150р.

7 лет назад
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Olga_Kiwa
Ольга 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Ольга очень хорошо пишет. Текст получился интересным и лёгким для прочтения. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Очень приятно работать с Вами!
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