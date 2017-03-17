Качественный копирайт на фин.тему

КопирайтингЗавершен7 заявок171 просмотр
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Нужны качественные продающие тексты на финансовую тематику. Тематика вложение, инвестиции, платежная система. нужно около 5 000 знаков плюс минус. Пишите ваши расценки за 1000 символов.. 

7 лет назад
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
спасибо
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
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