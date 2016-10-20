Копирайтеры на проект (тематика стресс, депрессия, фобии)

Необходимо сделать уникальный текст-наполнение для сайта-визитки. smartdomdom.ru 80 р. за 1000 знаков, 15 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека.
РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.
Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной.
Размер одной статьи 5-10k . Итого 50-100k на человека.
Оплата - начиная с 30 рублей (за 1000 знаков) - далее растем
Понимаю что для старта оплата невысокая, но если человек проявит себя, возможно работа на других проектах.
Остальные условия сотрудничества оговариваются.
Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
В основном обзоры. С оплатой 60-65 рублей/тыс. Опыт. Также оставляйте email для быстрой связи.Копирайтинг40 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо писать статьи с желанием очутиться в нужном месте в нужное время. Лёгкие простые тексты. Цена за 1000 без пробелов 20 рублей (Российских)Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Стоимость статьи 60 рублей российских. Статья составляет 3000 знаков без пробелов. Тексты лёгкие и простые, которые должны перенести читателя в мир неописуемой энергии, чувственной атмосферы и харизматической наполненности. Мотивирующий легкие тексты должны вдохновлять каждого также ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Оставить отзыв о 1. качестве товара 2.честности при оплате и доставке( написать типо никакого обмана товар пришёл в срок всё отлично) 3.своя тема (положительная выбрать любую тему ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ВСТУПИТЬ В ГРУППУ https://vk.com/topic-129078334_34293228Копирайтинг39 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сделать отложенный посты на месяц. Начало постов с 1 октября и до 31 октября. На тему о кредитах. На видео показано [url=https://www.youtube.com/watch?v=DUTXEPK4Arw]https://www.youtube.com/watch?v=DUTXEPK4Arw[/url] - Как правильно делать посты в Вконтакте. Стена. Продвижение, раскрутка [url=https://www.youtube.com/watch?v=LX4AlV2fN8o]https://www.youtube.com/watch?v=LX4AlV2fN8o[/url] - Урок 5 Как правильно делать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен автор для написания статей (описание услуг,новости, информационные статьи и прочее) для наполнения сайта. Темы касаются предоставления услуг тюнинга автотранспорта (перетяжка салона, тонировка, шумоизоляция, антигравийная защита и т.д.) Требования: Контент должен быть 100 % уникальным, продающим, качественным. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется 1-2 независимых автора для написания небольшого блока статей для женского портала. Задача: по плану и выданной схеме описать группы препаратов с краткими обзорами (действующее вещество, как принимать, противопоказания, побочки). Например, "Список эффективных таблеток от зубной боли". Выделить ключи. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад