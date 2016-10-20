Копирайтеры на проект (тематика стресс, депрессия, фобии)

КопирайтингЗавершен19 заявок365 просмотров
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На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека.

РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.

Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной.

Размер одной статьи 5-10k . Итого 50-100k на человека. 

Оплата - начиная с 30 рублей (за 1000 знаков) - далее растем 

Понимаю что для старта оплата невысокая, но если человек проявит себя, возможно работа на других проектах.

Остальные условия сотрудничества оговариваются.

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.

7 лет назад
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
iamdivergent
Наталья 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$20
5 дней
Наталья показала себя как грамотный специалист, быстро поняла что я от нее хочу, всегда на связи, не пропадает. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую
Очень интересный креативный проект, выполнять который довольно легко. Четкие и понятные ТЗ. Понравилось работать в сплоченной команде, цель которой написание не технических текстов под ключи, а действительно полезного и читабельного контента для интернет-ресурсов. Ответственный заказчик, который всегда объяснит и поправит, если что-то не так. Всегда готов пойти на встречу и найти компромисс в любой ситуации. Очень довольна совместным проектом и надеюсь на плодотворное сотрудничество.
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