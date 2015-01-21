TeSiCo

Владимир TeSiCo

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мои идеи для Вашего продвижения! Цена от 1.8$ за 1000

Я специализируюсь на наполнении сайтов текстами. Сейчас в моей команде 15 специалистов, которые обеспечивают контентом многие ресурсы.

Что Вы получите выбрав нас в качестве своего партнера?

- Я гарантирую выполнение работы в срок. Никаких задержек и срывов.

- Я своевременно отвечу на все интересующие Вас вопросы, и не пропаду внезапно на несколько дней.

- Бесплатная доработка/переработка текста в соответствии с требованиями заказчика.

- Качественные тексты по любым тематикам, наши специалисты возьмутся за работу по любой тематике даже самой сложной!

- Продающие Seo-тексты

- Возможно наполнение текстами сайта «под ключ», стоимость считается согласно озвученным выше ценам.

-Возможно публикация на сайте, поиск изображений для статей.

Более подробные условия сотрудничества сможем обсудить лично.

Оплата – Webmoney

Отзывы заказчиков

RinaStone
32 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
$180
9 баллов
10 лет назад
Наполнение форума
Работа прошла успешно.
Отлично поработали с Катериной над форумом, Никаких претензий не имею, дружелюбный, приятный в общении заказчик!
Ответный отзыв
porochkin
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на сайт
Написание статей
спасибо!
Своевременная оплата. Интересная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
kissexsis
Ильмир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Текст для каталога продукции.
Быстро и качественно, не отказался даже от маленькой работы, в чем сильно помог.
Отличный заказчик, грамотное ТЗ, минимум правок. Продолжаем работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
dov90
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать обзор
Довольно положительно отнесусь к данному исполнителю так как без понимания того что Я именно хотел бы видеть сделано все было идеально огромное спасибо и надеюсь будем дальше сотрудничать!
Приятно было работать с Михаилом, быстрые ответы, всегда на связи, моментальная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
south999
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Копирайт + наполение сайта
Отличные тексты
Приятно было работать с Алексеем, четкое ТЗ быстрая оплата, работаем дальше.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
29 отзывов
от $1
от 1 дня
#113
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2065