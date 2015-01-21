Я специализируюсь на наполнении сайтов текстами. Сейчас в моей команде 15 специалистов, которые обеспечивают контентом многие ресурсы.
Что Вы получите выбрав нас в качестве своего партнера?
- Я гарантирую выполнение работы в срок. Никаких задержек и срывов.
- Я своевременно отвечу на все интересующие Вас вопросы, и не пропаду внезапно на несколько дней.
- Бесплатная доработка/переработка текста в соответствии с требованиями заказчика.
- Качественные тексты по любым тематикам, наши специалисты возьмутся за работу по любой тематике даже самой сложной!
- Продающие Seo-тексты
- Возможно наполнение текстами сайта «под ключ», стоимость считается согласно озвученным выше ценам.
-Возможно публикация на сайте, поиск изображений для статей.
Более подробные условия сотрудничества сможем обсудить лично.
Оплата – Webmoney