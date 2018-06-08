Наталья Янченко yanchenko_nataliyanchenko_natali
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ведение аккаунтов Instagram "под ключ". Уникальный контент для ваших проектов. За качественными текстами ко мне:)
Качественно, уникально, оригинально и по адекватной цене.
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средняя оценка
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Все отлично - четкое ТЗ, моментальная оплата.
$4
10 баллов
7 лет назад
Отличные тексты, очень чувствуется ответственный подход к работе и желание создать действительно качественный контент. Спасибо, Наталья!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик - всегда на связи, четкое ТЗ, моментальная проверка и оплата работы. Рекомендую, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$12
10 баллов
7 лет назад
качественно и быстро ! а главное что на месте где было все по английски вставили русский текст (между картинками) и не нужно самому редактировать word файл. Остался очень доволен !
Ответный отзыв
Все отлично - четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Никаких претензий, все грамотно и в сроки. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничество довольна, продолжаем работать.
$9
10 баллов
7 лет назад
Грамотный и вежливый специалист. Спасибо за хорошую работу!
Ответный отзыв
Приятный в общении и работе заказчик. Четкое ТЗ, отличная коммуникация, оплата через Безопасную Сделку. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Копирайтинг
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#342
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2056
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#2217