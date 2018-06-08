yanchenko_natali

Наталья Янченко yanchenko_natali

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ведение аккаунтов Instagram "под ключ". Уникальный контент для ваших проектов. За качественными текстами ко мне:)

Качественно, уникально, оригинально и по адекватной цене.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

wind_a
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
8 баллов
7 лет назад
Рерайт информационных статей на велосипедную тематику
Хороший автор
Все отлично - четкое ТЗ, моментальная оплата.
Ответный отзыв
Almayzn
Алина 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Короткие описания страниц ИМ, 1 стр - 800 знаков. Печать на кружках
Отличные тексты, очень чувствуется ответственный подход к работе и желание создать действительно качественный контент. Спасибо, Наталья!
Очень приятный заказчик - всегда на связи, четкое ТЗ, моментальная проверка и оплата работы. Рекомендую, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
frostwarrior
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Перевод
качественно и быстро ! а главное что на месте где было все по английски вставили русский текст (между картинками) и не нужно самому редактировать word файл. Остался очень доволен !
Все отлично - четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Копирайт на сельскохозяйственную тематику
Отличный исполнитель. Никаких претензий, все грамотно и в сроки. Продолжаем работать.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничество довольна, продолжаем работать.
Ответный отзыв
Kalimanchik
Ирина 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать информационную статью для сайта по теме "модная одежда"
Грамотный и вежливый специалист. Спасибо за хорошую работу!
Приятный в общении и работе заказчик. Четкое ТЗ, отличная коммуникация, оплата через Безопасную Сделку. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#342
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2056
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#2217