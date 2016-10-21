Необходимо сделать текст-наполнение для сайта.

Добрый день! Требуется 1-2 независимых автора для написания небольшого блока статей для женского портала. Задача: по плану и выданной схеме описать группы препаратов с краткими обзорами (действующее вещество, как принимать, противопоказания, побочки). Например, "Список эффективных таблеток от зубной боли". Выделить ключи. ...
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Необходимо сделать уникальный текст-наполнение для сайта-визитки.
80 р. за 1000 знаков, 15 дней.
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