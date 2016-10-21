Необходимо сделать текст-наполнение для сайта.

КопирайтингЗавершен21 заявка287 просмотров
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Необходимо сделать уникальный текст-наполнение для сайта-визитки.

smartdomdom.ru

80 р. за 1000 знаков, 15 дней.

7 лет назад
Aleksey81177
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$25
14 дней
Евгений, хороший, грамотный специалист! Выполнил задание по уникальности на 99,5%. Огромное спасибо!
Отличный исполнитель. Все в срок! Рекомендую!
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