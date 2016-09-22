Написать текст по теме тортов

КопирайтингЗавершен23 заявки252 просмотра
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Тема текста: "Торты для детей". 4 000 знаков, текст общий, разделение на подзаголовки, желательны списки. Стоимость 70 руб/1 000 знаков.

7 лет назад
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$4
2 дня
Надежда в точности выполнила поставленное задание, всегда оперативно реагировала на сообщения, текст получился хороший, приятный глазу.
Ольга благодарю за быструю проверку и оплату! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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