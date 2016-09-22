Написать текст по теме тортов

Для сайта интернет-магазина постельного белья требуется на постоянной основе менеджер контента. Задачи:1) создание еженедельных новостей на сайте 2) еженедельное размещение новостей в двух соц сетях (ВК, instagram) 3) разработка текста и оформления для рекламных рассылок ...
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Тема текста: "Торты для детей". 4 000 знаков, текст общий, разделение на подзаголовки, желательны списки. Стоимость 70 руб/1 000 знаков.
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