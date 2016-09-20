Менджер-оператор контента для интернет-магазина

Здравствуйте! Есть проект на 150 статей (средний объем каждой 8-12 тыс знаков) для информационного сайта. Темы разные: психология, эзотерика, фитнес, красота, путешествия. Нужен ответственный и грамотный автор. Оплата 12-15 грн./1000 знаков. За хорошую работу (без ...
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Для сайта интернет-магазина постельного белья требуется на постоянной основе менеджер контента. Задачи:1) создание еженедельных новостей на сайте 2) еженедельное размещение новостей в двух соц сетях (ВК, instagram) 3) разработка текста и оформления для рекламных рассылок ежемесячно 4) работа в соцсети по созданию отзывов и рекомендаций о товарах сайта 5) другие мелкие поручения по оформлению текстов на сайте Требования:1) грамотная русская письменная речь 2) постоянная доступность по электронной почте 3) знание ассортимента домашнего текстиля
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