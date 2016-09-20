Менджер-оператор контента для интернет-магазина

Для сайта интернет-магазина постельного белья требуется на постоянной основе менеджер контента. Задачи:1) создание еженедельных новостей на сайте 2) еженедельное размещение новостей в двух соц сетях (ВК, instagram) 3) разработка текста и оформления для рекламных рассылок ежемесячно 4) работа в соцсети по созданию отзывов и рекомендаций о товарах сайта 5) другие мелкие поручения по оформлению текстов на сайте Требования:1) грамотная русская письменная речь 2) постоянная доступность по электронной почте 3) знание ассортимента домашнего текстиля