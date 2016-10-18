Требуется автор информационных текстов

$1000
КопирайтингЗавершен17 заявок676 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Есть проект на 150 статей (средний объем каждой 8-12 тыс знаков) для информационного сайта. Темы разные: психология, эзотерика, фитнес, красота, путешествия.

Нужен ответственный и грамотный автор.

Оплата 12-15 грн./1000 знаков. За хорошую работу (без возвратов на доработки - хорошие премии)

Требования:

1. Грамотность. Нужно не просто писать слова без ошибок, но еще и хорошо уметь формулировать мысли, соблюдать правила пунктуации.

2. Соблюдение сроков.

3. Примерный объем в день - 10-12 тыс знаков.

4. Адекватность.

Работаем с помощью гугл-дока и Яндекс диска. Связь через скайп. Оплата на Приватбанк.

В заявке указывайте, пожалуйста, свои контакты - электронную почту и скайп.

P.S. Уважаемые веб-райтеры. Прежде чем подавать заявку перечитайте еще раз, обратите внимание на объем и цену. Возможно эти цифры - не предел мечтаний, но это работа на постоянной основе, которая может принести вам небольшую стабильность. Не нужно оставлять заявки в проекте, если вы считаете что объемы будут меньшими, а цена за 1к будет выше. Особенно для тех, кто не потрудился даже банально заполнить информацию в своем профиле. 

7 лет назад
promo81
Алина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Arven
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$150
1 день
Решила работать с Вероникой больше интуитивно, понравился "огонек" к работе. Грамотность и слог на высоте. Быстро вникла во все тонкости веб-райтинга и с большим трудолюбием относится к поставленным задачам. Очень довольна сотрудничеством, рекомендую!
С такими руководителями, как Алина, мне работать ещё не приходилось! Помогла разобраться в специфике работы, всегда на связи, критика конструктивная и "по делу", оплата в срок. Профессионал своего дела, заряжает позитивом, как человек - вообще супер! Так что рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Автор текста околомедицинской тематики

    $3

    Это заказ по написанию текста для околомедицинских интернет-проектов. Стиль статьи информационный (не продающие тексты, не наука), от автора требуется умение толково раскрыть тему, грамотность и хороший стиль, пунктуальность в оформлении и сдаче, работа с СЕО. Условия ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статьи по застройщикам

    Необходимо по предоставленному мной списку компаний-застройщиков написать небольшие описания от 1000 до 3500 ЗБП с уникальностью от 89-100% к компаниям и жилым комплексам. Информацию брать  либо с официального сайта компании, либо из иных источников в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется качественный рерайт 1000 знаков

    $4

    Требуется качественный рерайт 1000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 1100 знаков. Файл прилагается. Все заметки по рерайту в файле. Оплата по WEBMONEY или ЯД.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать УТП под продукт

    $7

    День добрый! Нужен копирайтер который напишет улетное УТП под продукт ! Прошу откликнуться тем кто занимался уже подобными вещами )))) Пишите поработаем ! P.s предоставлю описание продукта , свойства , состав и для кого !

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты на сайт

    Пожалуйста ознакомтесь в ТЗ и указывайте цены и сроки Необходимо написать отдельные тексты для каждого ключевого запроса (каждый ключевой запрос – это отдельный подраздел сайта). ТЗ в приложении

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Качественная статья с примерами и расчетами по строительству в Крыму

    $30

    Для создаваемого сайта по строительству в Крыму нужна качественная статья на 5-6 тыс. знаков. Опорные тезисы есть, под них нужно подобрать примеры и сделать примерные расчеты окупаемости вложений по разным категориям недвижимости (коттеджи из бруса, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текстовая оптимизация 13 страниц сайта

    Улучшить тексты, уникальность, продажность для лучшего ранжирования в ПС. Страницы: http://capmex.ru/kupit-vorota-sektsionnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-otkatnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-rulonnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-raspashnye.html http://capmex.ru/kupit-komplekty-svoimi-rukami.html http://capmex.ru/kupit-avtomaticheskiy-shlagbaum-vo-dvor.html http://capmex.ru/kupit-rolstavni-tsena.html http://capmex.ru/kupit-turnikety-tsena.html http://capmex.ru/kupit-protivopozharnye-dvery-tsena.html http://capmex.ru/kupit-dveri-vhodnye-tsena.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-sektsyonnyh-vorot.html

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад