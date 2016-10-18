Требуется автор информационных текстов

Здравствуйте друзья, ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи. Цена 25 руб за тыс зн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Есть проект на 150 статей (средний объем каждой 8-12 тыс знаков) для информационного сайта. Темы разные: психология, эзотерика, фитнес, красота, путешествия.
Нужен ответственный и грамотный автор.
Оплата 12-15 грн./1000 знаков. За хорошую работу (без возвратов на доработки - хорошие премии)
Требования:
1. Грамотность. Нужно не просто писать слова без ошибок, но еще и хорошо уметь формулировать мысли, соблюдать правила пунктуации.
2. Соблюдение сроков.
3. Примерный объем в день - 10-12 тыс знаков.
4. Адекватность.
Работаем с помощью гугл-дока и Яндекс диска. Связь через скайп. Оплата на Приватбанк.
В заявке указывайте, пожалуйста, свои контакты - электронную почту и скайп.
P.S. Уважаемые веб-райтеры. Прежде чем подавать заявку перечитайте еще раз, обратите внимание на объем и цену. Возможно эти цифры - не предел мечтаний, но это работа на постоянной основе, которая может принести вам небольшую стабильность. Не нужно оставлять заявки в проекте, если вы считаете что объемы будут меньшими, а цена за 1к будет выше. Особенно для тех, кто не потрудился даже банально заполнить информацию в своем профиле.
- Похожие заказы
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Это заказ по написанию текста для околомедицинских интернет-проектов. Стиль статьи информационный (не продающие тексты, не наука), от автора требуется умение толково раскрыть тему, грамотность и хороший стиль, пунктуальность в оформлении и сдаче, работа с СЕО. Условия ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо по предоставленному мной списку компаний-застройщиков написать небольшие описания от 1000 до 3500 ЗБП с уникальностью от 89-100% к компаниям и жилым комплексам. Информацию брать либо с официального сайта компании, либо из иных источников в ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $4
Требуется качественный рерайт 1000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 1100 знаков. Файл прилагается. Все заметки по рерайту в файле. Оплата по WEBMONEY или ЯД.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $7
День добрый! Нужен копирайтер который напишет улетное УТП под продукт ! Прошу откликнуться тем кто занимался уже подобными вещами )))) Пишите поработаем ! P.s предоставлю описание продукта , свойства , состав и для кого !Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Пожалуйста ознакомтесь в ТЗ и указывайте цены и сроки Необходимо написать отдельные тексты для каждого ключевого запроса (каждый ключевой запрос – это отдельный подраздел сайта). ТЗ в приложенииКопирайтинг29 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Для создаваемого сайта по строительству в Крыму нужна качественная статья на 5-6 тыс. знаков. Опорные тезисы есть, под них нужно подобрать примеры и сделать примерные расчеты окупаемости вложений по разным категориям недвижимости (коттеджи из бруса, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Улучшить тексты, уникальность, продажность для лучшего ранжирования в ПС. Страницы: http://capmex.ru/kupit-vorota-sektsionnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-otkatnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-rulonnye.html http://capmex.ru/kupit-vorota-raspashnye.html http://capmex.ru/kupit-komplekty-svoimi-rukami.html http://capmex.ru/kupit-avtomaticheskiy-shlagbaum-vo-dvor.html http://capmex.ru/kupit-rolstavni-tsena.html http://capmex.ru/kupit-turnikety-tsena.html http://capmex.ru/kupit-protivopozharnye-dvery-tsena.html http://capmex.ru/kupit-dveri-vhodnye-tsena.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot.html http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-sektsyonnyh-vorot.htmlКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад