Требуется автор информационных текстов

Здравствуйте! Есть проект на 150 статей (средний объем каждой 8-12 тыс знаков) для информационного сайта. Темы разные: психология, эзотерика, фитнес, красота, путешествия.

Нужен ответственный и грамотный автор.

Оплата 12-15 грн./1000 знаков. За хорошую работу (без возвратов на доработки - хорошие премии)

Требования:

1. Грамотность. Нужно не просто писать слова без ошибок, но еще и хорошо уметь формулировать мысли, соблюдать правила пунктуации.

2. Соблюдение сроков.

3. Примерный объем в день - 10-12 тыс знаков.

4. Адекватность.

Работаем с помощью гугл-дока и Яндекс диска. Связь через скайп. Оплата на Приватбанк.

В заявке указывайте, пожалуйста, свои контакты - электронную почту и скайп.

P.S. Уважаемые веб-райтеры. Прежде чем подавать заявку перечитайте еще раз, обратите внимание на объем и цену. Возможно эти цифры - не предел мечтаний, но это работа на постоянной основе, которая может принести вам небольшую стабильность. Не нужно оставлять заявки в проекте, если вы считаете что объемы будут меньшими, а цена за 1к будет выше. Особенно для тех, кто не потрудился даже банально заполнить информацию в своем профиле.