Качественная статья с примерами и расчетами по строительству в Крыму

Для создаваемого сайта по строительству в Крыму нужна качественная статья на 5-6 тыс. знаков. Опорные тезисы есть, под них нужно подобрать примеры и сделать примерные расчеты окупаемости вложений по разным категориям недвижимости (коттеджи из бруса, отели, престижные дачи, многоквартирные дома и т.п.) Есть потребность также в свежих мыслях - по поводу преимуществ Крыма для жизни и отдыха.