Автор текста околомедицинской тематики

$3
КопирайтингЗакрыт7 заявок366 просмотров
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Это заказ по написанию текста для околомедицинских интернет-проектов. Стиль статьи информационный (не продающие тексты, не наука), от автора требуется умение толково раскрыть тему, грамотность и хороший стиль, пунктуальность в оформлении и сдаче, работа с СЕО.

Условия такие:

- 40 рублей за 1000 знаков без пробелов;

- оплата происходит на ваш рублёвый кошелёк вебмани;

Вот техзадание и образец готового текста.

7 лет назад
frejnira
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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