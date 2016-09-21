Написание контента, вопросы-ответы.

Имеется сайт – аналог популярного сервиса otvet.mail.ru.

Адрес сайта: http://qoo.by/rPi

Для сайта нужно на регулярной основе имитировать действия живых пользователей, то есть задавать вопросы, отвечать на них, вести диалоги.

Копирайтеру предоставляется:

1. Список вопросов (в виде ссылки на другой ресурс с уже заданным вопросом либо просто ключевые слова)

2. Ключевые слова

3. Список доступов к аккаунтом на сайте http://qoo.by/rPi

Исходя из имеющихся ключевых слов или ссылок на вопросы, копирайтер должен создавать вопросы на http://qoo.by/rPi и сам же на них отвечать.

Работа не сложная, но на выходе должен получаться полезный и уникальный текст.

Пишите цену в рублях за 1тыс. символов без пробелов. Так же дайте ссылки на примеры ваших текстов.