30+ текстов о татуировках; рерайтинг/копирайтинг;

Добрый день, ищем копирайтеров для написания статей на крупный тату-портал. 45р/1кк

Основные темы:

- особенности татуировок на той или иной части тела (рука, нога, грудь и пр)

- значения популярных символов (бабочка, лев, компас и пр)

- история и особенности стилей (дотворк, нью скул и пр)

Требования к исполнителю

- глубокое понимание темы, желательно наличие собственных татуировок

- свободное время (крупный проект >400 текстов)

- грамотный русский язык, умение интересно и литературно выразить свои мысли

- наличие собственного мнения, креативность, умение удерживать внимание читателя

- вовлеченность в работу

Общие требования к текстам

- 4-7 кк збп (точный объем зависит только от автора)

- использование ключевых слов (очень лояльные требования, проблем с включением слов не будет)

- к текстам необходимо подбирать картинки - примерно 6-10 картинок к 1 тексту. Каждая подобранная картинка дополнительно оплачивается (5р за 1 картинку)

- необходимо придерживаться общей структуры статьи, подробно раскрывать тему (структура будет в ТЗ)

- приветствуется легкий (в то же время литературный) стиль изложения, юмор (в разумных количествах)

Проверка и оплата

Тексты проверяются и оплачиваются в день сдачи. Способы оплаты: ЯД и WMR. Постоянное взаимодействие в Skype.

Ищем заинтересованных, любящих свою работу людей, которые хотят писать на интересную тему много и качественно!

При хорошей скорости работы увеличиваем ставку оплаты