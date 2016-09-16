30+ текстов о татуировках; рерайтинг/копирайтинг;

Необходимо написать небольшой текст (на 1300 символов без пробелов) для главной страницы сайта по аусорсингу серверов. Понимать что такое linux, что такое администрировать сервер. Важно понимать то, о чём пишете, а не просто немного почитать сторонние ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, ищем копирайтеров для написания статей на крупный тату-портал. 45р/1кк
Основные темы:
- особенности татуировок на той или иной части тела (рука, нога, грудь и пр)
- значения популярных символов (бабочка, лев, компас и пр)
- история и особенности стилей (дотворк, нью скул и пр)
Требования к исполнителю
- глубокое понимание темы, желательно наличие собственных татуировок
- свободное время (крупный проект >400 текстов)
- грамотный русский язык, умение интересно и литературно выразить свои мысли
- наличие собственного мнения, креативность, умение удерживать внимание читателя
- вовлеченность в работу
Общие требования к текстам
- 4-7 кк збп (точный объем зависит только от автора)
- использование ключевых слов (очень лояльные требования, проблем с включением слов не будет)
- к текстам необходимо подбирать картинки - примерно 6-10 картинок к 1 тексту. Каждая подобранная картинка дополнительно оплачивается (5р за 1 картинку)
- необходимо придерживаться общей структуры статьи, подробно раскрывать тему (структура будет в ТЗ)
- приветствуется легкий (в то же время литературный) стиль изложения, юмор (в разумных количествах)
Проверка и оплата
Тексты проверяются и оплачиваются в день сдачи. Способы оплаты: ЯД и WMR. Постоянное взаимодействие в Skype.
Ищем заинтересованных, любящих свою работу людей, которые хотят писать на интересную тему много и качественно!
При хорошей скорости работы увеличиваем ставку оплаты
- Похожие заказы
- Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо проставить ссылки на сайт на близкотематичных форумах. Ссылка должна быть внутри поста с околотематическим текстом - т.е. не просто одна ссылка, а с осмысленным окружающим текстом комментария/поста по теме. Ссылки можно проставлять как в ...Завершен7 лет назад
Имеется видеоролик длительностью 55 минут. Необходимо вытащить весь текст который проговаривается в видео и оформить его в формате microsoft word, также проверить текст на запятые, ошибки и сделать небольшую литературную обработку чтобы было легко читать. Ниже ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт7 лет назад
Наша компания является лидером сегмента экспертного подбора специалистов для прохождения [url=http://kliniki.de/]лечения и диагностики в Германии.[/url] В данный момент мы ищем копирайт ера для написания статьи по медицинской теме. Требования к копирайтеру: - желательное высшее медицинское образование и опыт ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Написать статью по видеоматериалу из плейлиста. https://www.youtube.com/watch?v=BQUwOf7uHH4&index=2&list=PLX54Qx3H3wQE_dLwzveqm6Q51TkKyf2to Необходимо написать текст (рерайт или копирайт) на тему "аренда коммерческой недвижимости", для проекта gdeikakzarabotat.ru. Необходимо упомянуть следующие слова (в скобках указано количество раз): россии ( 7 ) инвестировать ( 3 ) сдача ( 2 ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Значит есть на сайте в разделе контакты блок КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ, там 2 варианта - на машине и пешком, нужно кратко написать маршруты (примерно 40 слов в блоке). Для 5 городов по 2 блокаЗавершен7 лет назад
Стоимость 1000 зн.б.п. - до 80 руб. Дороже не рассматриваем. Требования к текстам: - объем статьи - 3000-4000 зн.б.п. - СЕО-оптимизированные, но для людей, не только для поисковиков. - читабельность, аргументированность, а не просто лозунги которые встречаются на каждом ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно писать статьи на SEO тематику - продвижение сайтов. Нужен человек разбирающийся в данной тематике, с опытом написания подобных статей и умением вникать в задание. Нужно написать 100 статей. Пожалуйста, ответы с примерами по данной тематике ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет, Необходимо написать бизнес план, для аутсорсинговой компании которая будет специализироваться на разработке программного обеспечения. Компания будет ориентирована на западный рынок. Цель бизнесу плана, что-бы инвестор (США) вложил деньги в открытие компании. Бизнесу план должен быть реальным и ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Нужны интересные уникальные статьи 100%, воды не больше 20%, количество символов не меньше 4000, ключевых - 7%. В день по штуке, но не более 40 шт в месяц. Цена статьи - 150 рублей. Тема будет достопримечательности городов - ...Завершен7 лет назад