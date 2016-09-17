Небольшой текст для главной страницы сайта

Необходимо написать небольшой текст (на 1300 символов без пробелов) для главной страницы сайта по аусорсингу серверов.

Понимать что такое linux, что такое администрировать сервер. Важно понимать то, о чём пишете, а не просто немного почитать сторонние сайты.

Контент должен быть уникальным, продающим, качественным.